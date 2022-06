Salão do Humor de Americana abre as portas ao público a partir deste sábado na Câmara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O 21ª Salão Internacional do Humor em Americana abre suas portas para visitação do público a partir deste sábado (25), das 9h às 17h, no saguão da Câmara Municipal de Americana. Após dois anos paralisada devido à pandemia de Covid-19, a 21ª edição da tradicional mostra será a primeira na nova sede do legislativo e reunirá obras de humor em nove modalidades, com premiações para os melhores trabalhos de autores das cidades da região. A entrada é gratuita e as obras podem ser visitadas até domingo, 03 de julho.

Com o tema “Vender a Vida Pra Viver!”, a edição 2022 do salão, realizado por Geraldo Basanella e amigos, irá contar com 256 trabalhos em exibição no auditório e corredores da Câmara Municipal de Americana. No total, foram inscritos 1606 trabalhos de artistas independentes e de alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio de escolas públicas e privadas de Americana e região – número recorde de inscrições.

De acordo com o idealizador da mostra, a qualidade geral dos trabalhos superou as expectativas. “Considerando as faixas etárias, contrariamente às expectativas decorrentes da pandemia, notamos uma acuidade em relação ao momento mundial e nacional, nos aspectos social e econômico, sem abordagem política significativa. Talvez o tema opcional tenha sido fator determinante para a materialização das ideias dos autores. Muitos autores se inspiraram no tema. Inclusive causou surpresa na equipe de seleção e da organização, a coerência e qualidade na abordagem do tema que foi ‘Vender a vida pra viver!’”, avalia Basanella.

Será o quarto ano que o Poder Legislativo sediará o salão, oferecendo a estrutura e o apoio operacional. “O sucesso das edições anteriores consolidou a Câmara como a casa do tradicional Salão do Humor de Americana. Abrir esse espaço para a população é uma das funções principais do legislativo, e sediar o salão em uma nova sede, com melhor infraestrutura, é motivo de grande alegria. Contamos com a presença da população e fazemos o convite para que venham visitar a mostra, conhecer a nova sede da Câmara e prestigiar as criações dos artistas de Americana e da nossa região”, disse o presidente da Câmara, vereador Thiago Martins (PV).

Além das obras dos autores locais, o Salão do Humor de Americana contará com trabalhos selecionados do Salão Internacional de Humor de Piracicaba e do Salão Universitário Latino-Americano da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba).

“Considerando a conjuntura mundial, nacional e local, queremos crer que teremos um bom público apreciando as obras. O Salão representa um grande momento cultural para Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa e conclamamos os pais ou responsáveis de proporcionar visitas aos filhos, netos, pré-adolescentes e adolescentes para esta atividade não só prazerosa mas culturalmente valiosa. Teremos o voto interativo premiado. Para isso o autor e seus convidados podem votar uma vez por dia. Não pode duas vezes no mesmo dia pois o sistema vai barrar”, acrescentou Geraldo Basanella.

Tema: “Vender a vida pra viver!”

Neste ano, o tema sugerido é “Vender a Vida Pra Viver!”, que convida as pessoas a uma reflexão sobre o sentido da vida e a necessidade de investirmos nosso tempo e energia nas atividades que servem como base para fundamentar nossa existência. “O ser humano, principalmente urbano, tem que trabalhar para conseguir os recursos e manter sua subsistência e de sua família. Deduzimos assim que ele deve vender essa parte da vida para ter a outra parte conforme seus desejos. Investe uma porção de sua existência para poder existir. Concluímos assim que, para viver a porção de vida, além da porção produtiva, o homem está vendendo vida para poder viver!”, concluiu Basanella.

O salão funcionará de 25 de junho a 03 de julho, das 8h às 22h (segunda a sexta) e das 9h às 17h (sábado e domingo), no auditório e corredores da Câmara Municipal de Americana. A entrada é gratuita.

Mais informações sobre o 21º Salão do Humor de Americana com o organizador do evento, Geraldo Basanella: (19) 3406-4140 e [email protected]

Serviço

21ª Salão Internacional do Humor em Americana

De 25/06 a 02/07

Segunda a sexta, das 8h às 22h / Sábado e domingo, das 9h às 17h

Saguão da Câmara Municipal de Americana – Paço 15 de Janeiro

Av. Monsenhor Bruno Nardini, 1835 – Jd. Miriam

Entrada gratuita