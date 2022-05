Secretaria de Habitação adquire duas motocicletas para fiscalização e projetos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi estiveram, na manhã desta quinta-feira (19), com o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Cezaretto, para a entrega de duas motocicletas que serão utilizadas para os trabalhos de fiscalização e acompanhamento de projetos na cidade. O investimento total foi de R$ 26.480,00, com recursos do Fundo Municipal de Habitação.

“Agradeço aos funcionários da Secretaria de Habitação pela dedicação em prol da Administração Municipal e da população. Nosso propósito é dar melhores condições a todos os servidores para a execução dos serviços ao município e para que tenham tranquilidade e segurança no desempenho das funções”, disse o prefeito.

O vice Odir ressaltou a importância do trabalho dos servidores para a cidade. “É uma forma de retribuirmos um pouco o que os servidores fazem para a prefeitura e para a população, mais segurança para os trabalhos, resultando em mais estrutura aos servidores”.

O secretário Cezaretto agradeceu o apoio do prefeito e do vice. “Agradeço o prefeito Chico e o vice Odir pelo apoio. As duas motos vão substituir as antigas utilizadas pelos técnicos e fiscais, melhorando as condições de trabalho dos servidores”.