tecnotêxtil brasil marca retomada de grandes eventos para americana

A 6ª edição da Tecnotêxtil Brasil, que começou ontem e segue até sexta-feira (10), das 14h às 21h, na FIDAM (Feira Industrial de Americana), marcou a retomada dos eventos para o setor têxtil e de confecção na região.

Promovida pelo Febratex Group, referência no mercado como especialista no Brasil em feiras de negócios, a Tecnotêxtil Brasil veio para promover conexões e gerar negócios, e já alcançou importantes marcas.

“O primeiro dia já teve um público muito acentuado. Recebemos em torno de 3170 pessoas, e isso demonstra o interesse do visitante em ver, aqui na Tecnotêxtil Brasil, tecnologia de última geração. Além disso, os próprios expositores estão comentando o quanto estão satisfeitos em relação ao nível dos visitantes, pois são pessoas realmente ligadas ao setor da indústria e com interesse de compra e de adquirir equipamentos e tecnologias para as suas empresas, para produzir mais com custo menor. E isso só é possível por meio do conhecimento de um parque industrial de última geração.”, destacou o Diretor Presidente do Febratex Group, Hélvio Roberto Pompeo Madeira.

Leandro Zanini, Presidente da FIDAM, também comemorou o sucesso do evento. “Com a dedicação desta diretoria executiva, empresários e fornecedores, nossa missão de entregar o pavilhão revitalizado traz de volta o orgulho do americanense pela FIDAM. A Tecnotêxtil Brasil marca esta nova fase, que possibilitou receber expositores nacionais e internacionais, assim como um público muito interessado em tecnologia, sustentabilidade e desenvolvimento para toda a cadeia têxtil”.

O Prefeito de Americana, Chico Sardelli esteve na Feira e parabenizou a organização. “É uma alegria ver a FIDAM sediando um evento têxtil dessa importância, atraindo milhares de pessoas para Americana, gerando emprego, renda e muito desenvolvimento para a cidade. Nossa gratidão aos organizadores. Parabéns pelo belíssimo evento e que venham as próximas edições!”.

Para participar da Feira, basta acessar https://tecnotextilbrasil.com.br/quero-visitar/ e fazer sua inscrição totalmente gratuita.

Serviço

Evento: 6ª Tecnotêxtil Brasil

Data: 07 a 10 de março

Horário: 14h às 21h

Local: FIDAM (Feira Industrial de Americana), localizada na Av. Nossa Sra. de Fátima, 200 – Vila Israel, Americana – SP.

Inscrições: https://tecnotextilbrasil.com.br/quero-visitar/ (para maiores de 14 anos).

