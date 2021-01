Thiago Brochi discute melhorias para Polícia Militar e Bombeiros de Americana

O vereador Thiago Brochi (PSDB) reuniu-se nesta quarta-feira (20) com o capitão Rugero e o primeiro-tenente Justi, na sede do 19° Batalhão da Polícia Militar do Interior, em Americana, para discutir a respeito de melhorias para o batalhão.

Brochi visitou também a sede do Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Americana e conversou com o Capitão Bruno Gobbo sobre as necessidades da corporação.

“Nas duas reuniões, conversamos sobre melhorias para zeladoria e para as equipes, priorizando otimizar as condições de trabalho para a Polícia Militar de Americana e proporcionando mais segurança para toda a cidade, para que assim a população também seja acolhida quando necessitar de um atendimento do batalhão”, comentou o parlamentar.