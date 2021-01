Tivoli Shopping retoma horário normal e volta a funcionar 12 horas por dia

O Governo do Estado de São Paulo emitiu o decreto n° 65.460, no último sábado (09), com especificações sobre a atual classificação do Plano São Paulo, em que permite que estabelecimentos comerciais e shoppings centers permaneçam em funcionamento por 12 horas diárias, mesmo na fase amarela.

Dessa forma, o Tivoli Shopping ajustará seu expediente e voltará ao seu horário normal de funcionamento a partir desta terça-feira (12).

Lojas e quiosques funcionam das 10h às 22h, de segunda-feira a sábado e das 14h às 20h aos domingos. Já os espaços de alimentação e lazer funcionam diariamente das 12h às 22h.

A capacidade de ocupação máxima permitida permanece em 40%.

Para garantir a segurança do público, o Tivoli Shopping segue mantendo todos os protocolos de operações já estabelecidos e cuidando para que a circulação seja feita de forma organizada, espaçada e sem aglomeração no empreendimento.

Além disso, o Tivoli segue também respeitando as demais regras, como o uso obrigatório de máscaras, disponibilização de álcool gel e a proibição de venda de bebida alcoólica após às 20h.