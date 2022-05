Vereador quer criar o “Dia do Rock” em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um projeto de lei em que institui o “Dia Municipal do Rock – Rock Day” no âmbito do município de Americana.

O projeto, que só tem dois artigos, estabelece o dia 13 de julho como o dia municipal para a celebração do rock.

“A intenção desta Lei é integrar ao Calendário Oficial do Município de Americana o “Dia Municipal do Rock – Rock Day”, e assim promover anualmente um evento de Rock na cidade, em homenagem ao dia Internacional do Rock, celebrado todo dia 13 de Julho, com ações que possam potencializar e reconhecer bandas de nosso município e região deste ritmo conhecido e contemplado mundialmente”, destaca o vereador na justificativa de motivos da lei.

O projeto de lei será encaminhado às comissões pertinentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em plenário durante sessão ordinária.