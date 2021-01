Vereadora pede informações sobre tratamentos de câncer em Americana

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal um requerimento em que pede informações e providências ao Poder Executivo sobre o atendimento de pacientes oncológicos no município.

De acordo com a parlamentar, pacientes oncológicos tem procurado seu gabinete para relatar dificuldades, como o fato de que são obrigados a realizar o seu tratamento de quimioterapia e radioterapia fora do município de Americana. “Os pacientes de um modo geral ficam em estado debilitado com o deslocamento. Caso o município venha a oferecer este tipo de atendimento favoreceria e muito estes pacientes. Enquanto isto não acontece a administração municipal se obriga a oferecer condições de deslocamento para outros municípios.”, aponta.

No requerimento, a vereadora pergunta como tem sido oferecido atualmente os serviços aos pacientes oncológicos que necessitam de quimioterapia, radioterapia e consultas de rotina e quantos médicos especialistas em oncologia existem na rede pública para essas consultas.

Questiona ainda quais os tipos e quantidades dos transportes que são oferecidos para os deslocamentos e se existe intenção do Poder Executivo local em fazer um convênio com o Ministério da Saúde para a implantação no município do atendimento do tratamento quimioterápico e radioterápico a esses pacientes.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a próxima sessão ordinária, quinta-feira (21 de Janeiro).