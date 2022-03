Vereadores rejeitam abertura do processo de cassação de Felipe Corá

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A abertura do processo que poderia resultar na cassação do mandato do vereador de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Corá, foi rejeitada pelos vereadores em uma sessão extraordinária realizada na noite desta quarta-feira(16).

Entidades como o Movimento Negro protocolaram na casa um pedido para que o vereador fosse cassado por quebra de decoro parlamentar após ele afirmar, no dia 23 de novembro de 2021, que o feriado da Consciência Negra é “o dia da hipocrisia, do vitimismo, e o da divisão racial”.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O plenário do poder legislativo ficou lotado com munícipes favoráveis ao processo.

Votaram contra a abertura da Comissão Processante os vereadores Arnaldo Alves (PSD), Eliel Miranda (PSD), Nilson Araújo (PSD), Tikinho TK (PSD), Isac Sorrillo (Republicanos), Jesus (Avante), Reinaldo Casimiro(Podemos) e Careca do Esporte (Patriotas). Felipe Corá(Patriota) e o presidente da Câmara, Joel do Gás(PV) não votaram.

Para que a CP fosse aberta era preiso o voto da maioria simples dos vereadores, ou seja, metade mais um.

Notícia em atualização