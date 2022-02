Fogo destrói casa no Jardim Alvorada em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um incêndio destruiu uma residente na Rua Arco-íris, no Jardim Alvorada, em Americana, na tarde desta segunda-feira(7).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 16h. O fogo atingiu cerca de 70m² do local.

As corporações de Americana e Santa Bárbara d’Oeste trabalharam juntas no combate às chamas com o emprego de 9 miliatares. A Defesa Civil de Americana e a Guarda Municipal também estiveram no local.

Não hove feridos. As cuasa do início do fogo ainda são desconhecidas.

Veja o vídeo: