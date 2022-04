Orquestra Sinfônica de Americana faz primeiro ensaio após início da pandemia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana fez hoje (19) o primeiro ensaio com formação completa, desde o início da pandemia em 2019.

O ensaio ocorreu no Teatro Municipal Lulu Benencase, que passou por recuperação e reforço estrutural do palco. O Teatro será reaberto nesta quarta-feira (20), às 20 horas, com shows de Dois Dobrado e Enok Virgulino, e o público será recepcionado na plateia pelo Quarteto de Cordas da Sinfônica de Americana.

No hall, a recepção ficará a cargo do saxofonista Marcelo Louback. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro.