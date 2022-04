Pacientes relatam demora no atendimento e falta de material na Unimed

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Pacientes que procuraram atendimento na Unimed de Americana na tarde desta quarta-feira(13), relataram demora no atendimento, falta de materiais e falta de espaço em alas do hospital.

De acordo com relatos enviados para o Portal de Americana, uma paciente que esteve no local a procura de atendimento com sintomas de dengue teve que aguardar mais de duas horas para a coleta de exame. Segundo informou a equipe de enfermagem à paciente, o hospital não tinha tubos para a coleta.

A paciente também relatou que o espaço dedicado a medicação por soro estava lotado e alguns pacientes tiveram que ficar de pé até que fossem realocados para a ala juntamente com os atendimentos de sintomas gripais.

A paciente, que o Portal preferiu não identificar disse que a maior procura é por atendimento de sintomas relacionados a dengue.

RECORRENTE

Na semana passada outros pacientes relataram demora de até 4 horas no atendimento. Na ocasião a Unimed justificou que o Pronto Atendimento passou por uma readequação, o que ocasionou períodos de maior espera na unidade.

O Portal de Americana procurou a Unimed via assessoria de imprensa, mas até a publicação não houve retorno.