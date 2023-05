Prefeito Chico Sardelli anuncia recapeamento de 232 mil m² de asfalto em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli(PV) anunciou na tarde desta segunda-feira (8), que serão recapeados 232 mil metros quadrados de asfalto em Americana.

Ao todo, 49 vias, em nove bairros receberão as manutenções de recape.

